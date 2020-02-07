FTSE延续亚洲股市的跌势

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/7 16:23:00
1 阅读量
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

伦敦时段延续亚洲时段的跌势，少量的企业新闻未能提振市场。

Hargreaves Lansdown、NMC Health和矿业公司的表现在FTSE中垫底，而合并的Just Eat Takeaway.com上涨1.27%。

新型冠状病毒的消息不似周初那么吸睛，但该病毒仍在蔓延则令流行病学家担心，疫情将在未来两个月到达高峰期。FTSE受影响最严重的个股是奢侈品公司Burberry：被迫将中国大陆64家门店临时关闭24家。该公司的股价下滑0.84%。

此外，中国决定将原定于今天发布的1月贸易帐延后，与2月数据一起公布。

疲弱德国数据冲击欧元

德国工业产出12月环比下降，考虑到德国的圣诞长假，这样的结果也没有令人意外。但更令人担心的是，工业产出同比也下降，降幅6.8%。再加上昨天发布的数据显示工厂订单以过去10年最快的速度下降，开始描绘出经济在贸易战与脱欧的打击下走向衰退的画面。

外汇交易员沽出欧元兑美元和英镑。而英镑则受到强于预期的楼市数据的提振：房价以两年最快的速度上涨。
相关主题： 外汇 Euro UK 100

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
    二月 8, 2023 04:50 上午
      美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
      二月 7, 2023 07:12 上午
        NFP大超预期。但数据会修正吗？
        二月 6, 2023 06:07 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。