FTSE延续亚洲股市的跌势

伦敦时段延续亚洲时段的跌势，少量的企业新闻未能提振市场。

Hargreaves Lansdown、NMC Health和矿业公司的表现在FTSE中垫底，而合并的Just Eat Takeaway.com上涨1.27%。

新型冠状病毒的消息不似周初那么吸睛，但该病毒仍在蔓延则令流行病学家担心，疫情将在未来两个月到达高峰期。FTSE受影响最严重的个股是奢侈品公司Burberry：被迫将中国大陆64家门店临时关闭24家。该公司的股价下滑0.84%。

此外，中国决定将原定于今天发布的1月贸易帐延后，与2月数据一起公布。

疲弱德国数据冲击欧元

德国工业产出12月环比下降，考虑到德国的圣诞长假，这样的结果也没有令人意外。但更令人担心的是，工业产出同比也下降，降幅6.8%。再加上昨天发布的数据显示工厂订单以过去10年最快的速度下降，开始描绘出经济在贸易战与脱欧的打击下走向衰退的画面。

外汇交易员沽出欧元兑美元和英镑。而英镑则受到强于预期的楼市数据的提振：房价以两年最快的速度上涨。