FTSE在狭窄的通道内偏于下行

美国南部新冠病例数增加，特别是在年轻人群中，加上美国股市上周五暴跌，投资者因此停下脚步重新思考美国股市4月以来的上涨趋势。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/29 16:35:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国南部新冠病例数增加，特别是在年轻人群中，加上美国股市上周五暴跌，投资者因此停下脚步重新思考美国股市4月以来的上涨趋势。

今天早上FTSE在一个狭窄的通道内交投，基本在通道往下走，并且缺少任何企业新闻的助力摆脱区间。涨幅居前的制药公司和房屋营建商、零售商。英国商店本周重新营业，消费者重新出现在商业街，虽然数量不多，是房屋营建商和零售商股价上涨的原因，也是快递公司Ocado股价下跌的原因。

随着由Wirecard 英国旗下公司Wirecard Solutions Technology提供技术支持的金融应用程序的许多用户的账户在Wirecard周四提请破产以来遭冻结，Wirecard的丑闻开始波及英国市场。

由于对种族歧视问题不闻不问，Diageo加入英国消费品巨头阵营，撤销投放于社交媒体Facebook 和 Twitter的广告。

英镑下跌，等待脱欧贸易谈判

英国与欧盟展开新一轮脱欧贸易谈判，周一英镑下跌后小幅上涨到周末水平上方不远处。投资者对谈判取得积极成果并没有抱有太大的期待，特别是因为英国首相一再表示，英国准备无协议脱离欧盟。英镑兑美元的中线下跌趋势保持完好，英镑兑欧元也跌至三个月最低点。

与此同时，为了支付政府在疫情爆发期间的各种支出，英国将在8月之前发行创记录的2750亿英镑债券，是过去一财年发行总量的两倍多。


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