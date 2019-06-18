FTSE上档压力重重

FTSE今天早上小幅上涨但确实难以守在零轴以上。英镑下跌利好大型出口型行业股，但英国今年经济零增长的预期利空信心。

美中持续的贸易争端与中东新爆发的不稳定局势不利于英国股市的整体信心，而矿业股与设备租赁公司Ashtead股价反弹则只是堪堪消除了这种低迷的情绪。

英镑/美元继隔夜跌至1.2552后几乎走平。随着保守党党首选举悬而未决，加上经济呈现继续放慢的迹象，英镑的信心被慢慢消磨。

在周一尾盘下跌之后，美元继续走弱，原因是在周三FOMC会议之前公布的疲弱美国制造业数据消耗了美元的能量。

虽然伊朗与美国之间关系紧张，油价还是下跌

油价目前在下跌，但考虑到中东危险局势一触即发，油价下跌或许不会持久。在上周两艘油轮在霍尔木兹海峡附近遇袭后，美国往该地区增兵1000，理由是为该地区的美国公民提供保护。

请注意，或许并不是所有地区都可以交易上文提到的产品。