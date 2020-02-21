新型冠状病毒蔓延，FTSE承压下挫

新型冠状病毒的预测性已变得越来越低。该病毒在韩国流行开来，并且过去几天该国的病例数增加了两倍。而此时中国受感染的人数仍在增加，现在达到7.5万人左右。而且，整个亚洲和欧洲的病例数字增加。

欧元受PMI数据推高

具有讽刺意味的是，在新型冠状病毒爆发之前，欧洲经济本来有望出现改善的火苗。欧元区2月PMI创下一年高点49.1，高于47.9的前值。本来，一些中国工厂在1月停产可能导致供应链变化，进而冲击此数据的表现。下个月的读数不大可能呈现同样的改善，原因在于欧洲最大经济体德国的经济高度暴露于中国经济风险下，特别是德国的汽车及其零部件行业。然而，在上述意外积极的PMI数据发布之后，欧元还是上涨，兑美元斩获0.30%的涨幅，但兑英镑基本持平。

欧盟讨论英国脱欧后预算

在欧盟各国首脑昨晚会晤讨论欧元区下份联合预算报告以及如何填补英国脱欧后留下的资金缺口时，英镑与英镑本来应该是众多话题之一。成员国在谁应出钱更多以及定于今日发布的新预算应该花在环境、移民抑或农业援助等方面僵持不下而导致磋商陷入僵局。

疫情拖累大宗商品公司与矿业股

FTSE方面，Pearson受创最深，因其报告营业利润下降50%后又对2020年利润发出预警。大宗商品公司、矿业、奢侈品集团Burberry和酒店股继续受到在亚洲的疫情打压，并且悉数下跌。一家全球航空集团现在预测，新型冠状病毒将导致航空业营收损失290亿美元左右。