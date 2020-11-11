后新冠时代的富时股票

在辉瑞宣布其新冠病毒候选疫苗在3期试验中有效性超过90%后，富时指数本周迄今上涨了7%。

对英国来说，这个消息可谓扭转乾坤，英国拥有其中的4000万剂疫苗，而且也是欧洲新冠肺炎死亡率最高的国家。

当然，围绕疫苗还有一些问题亟待解决，特别是在疫苗的持久性和分发方面。二次接种疫苗的运输和分发比单次接种疫苗更具挑战，再加上疫苗需要储存在零下75摄氏度的环境下，人们开始心生疑虑。

要记住一点，疫苗也不能一夜之间解决所有问题。英国仍然面临着一个极具挑战性的冬天，而疫苗首先会分发给那些最需要的人。封锁2.0版仍需继续实施，之后还会讨论进一步封锁的可能性。经济会在试图重振旗鼓的时候受到负面打击。

幸运的是，还有其他候选新冠病毒疫苗，如AstraZenca和Moderna都可能于未来几周宣布振奋人心的试验结果。事实上，目前有11种新冠疫苗3期临床试验正在推进，这预示着我们未来会看到更多疫苗面世。





那么，当疫苗推出，富时指数成分股中哪些会受到提振呢?

旅游和酒店股因最近的疫苗动态大为受益，这点并不意外。它们都是受新冠病毒大流行、封锁措施和旅行限制影响最重的股票。

航空股

劳斯莱斯 — 这家航空发动机制造商两天内股价暴涨50%，而自大流行开始以来，该股一直处在下行螺旋当中。疫苗的出现将意味着飞机将迅速重返蓝天，从而重启劳斯莱斯的收入流。

IAG – 已经等不及了。本周以来，该公司股价累计上涨40%，而截至上周末，股价已累计下跌84%。虽然很多行业可以保持社交距离，但飞机上的社交距离规定会严重影响该行业。IAG应该还可以维持到明年春季或夏季，然后大规模复飞。即使在此期间需要更多资金，但看起来，投资者其兴趣高涨。

零售股

AB食品公司 - Primark占AB食品公司总收入的50%以上。众所周知，Primark并未提供在线服务，这意味着当它关闭在线服务的大门时，就放弃了自这一业务的收入流入。Primark警告说，最近的封锁可能带来3.75亿英镑的收入损失。疫苗面世将让商店得以持续性重开。考虑到英国经济复苏可能需要一段时间，尤其是在明年第二季度失业率预计将达到7%的情况下，Primark的低价很可能对其有利。

Greggs & WH Smith是跌幅最大的两家零售商。不过，它们似乎也将以更为强劲的姿态在疫情后回升。

金融股

除了企业倒闭和不良贷款的可能性下降外，那些消费者债务敞口最大的英国银行还可能自长期失业威胁缓解中获利最大。尽管我们已经看到巴克莱(Barclays)等银行因投行营收改善启动反弹，英国维珍金融(Virgin Money UK)或劳埃德(Lloyds)等银行股价的回升可能会更为明显，但考虑到汇丰面临的地缘政治紧张局势，后者可能难迎来同样幅度的反弹行情。

能源股

油价于大流行开始的时候暴跌，甚至一度探入负值。随着投资者聚焦未来疫苗推出后的需求改善前景，石油价格本周飙升了逾14%。这掩盖了短期的需求问题：越来越多的欧洲国家准备实施封锁，而美国新冠病例连续第7天新增超10万例。除RDSA和英国石油(BP)等大型石油公司外，Tullow Oil和Premier Oil股价均出现飙升。





富时图表