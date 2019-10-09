富士指数目前交投上扬，在英镑兑美元小幅走强（英镑/欧元现持平）后，主要涉及国内业务的成分股公司股价正在推高。其中，英国独立电视台(ITV)、英国电信(BT)和英国联合食品公司涨幅最大。
基于人们对首相能在10月19日最后期限前提出英国脱欧可行方案的微弱希望，英镑/美元上行。英国会议员将于10月19日举行特别会议来决定英国脱欧的未来。
周二，美联储主席杰罗姆•鲍威尔发表讲话称美联储将再次扩表。受此影响，美元兑英镑和欧元双双走软。
由于市场对原油未来需求的预期受贸易局势负面影响，布伦特原油价格目前于$58上方徘徊。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十月 31, 2022 04:13 上午
八月 9, 2022 04:56 上午
五月 24, 2022 04:06 上午
五月 24, 2022 03:58 上午