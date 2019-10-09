富士指数目前交投上扬，在英镑兑美元小幅走强（英镑/欧元现持平）后，主要涉及国内业务的成分股公司股价正在推高。其中，英国独立电视台(ITV)、英国电信(BT)和英国联合食品公司涨幅最大。

基于人们对首相能在10月19日最后期限前提出英国脱欧可行方案的微弱希望，英镑/美元上行。英国会议员将于10月19日举行特别会议来决定英国脱欧的未来。

周二，美联储主席杰罗姆•鲍威尔发表讲话称美联储将再次扩表。受此影响，美元兑英镑和欧元双双走软。

由于市场对原油未来需求的预期受贸易局势负面影响，布伦特原油价格目前于$58上方徘徊。