尽管亚洲股市上行，富时走势停滞

本周伊始，富时指数对亚洲股市的上涨置若罔闻，走势几近停滞，总体跟随英镑平稳交投。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/15 15:28:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

本周伊始，富时指数对亚洲股市的上涨置若罔闻，走势几近停滞，总体跟随英镑平稳交投。亚洲市场一开始因中国GDP数据走弱受累走低，但时段收盘前有所回升。

除IT公司Micro Focus International大跌外，富时100指数大部失地源自住宅建筑业及银行和保险公司。在黄金、白银和铜价格隔夜上涨后，矿业股继续走高。

英镑处于一种进退维谷的状态，正在等待政治战线和英国脱欧问题的进一步明确。保守党成员本周日必须在候选人约翰逊和亨特之间作出选择，最终计票结果将于7月23日公布。但是，鉴于英镑过去10周持续走跌，目前看来，英镑前景并不乐观。

热带风暴“巴里”过境所造成的破坏远低预期，墨西哥湾石油生产正在恢复正常，油价也因此裹足不前。但由于其它海湾地区紧张局势仍在酝酿之中，石油投资者现在就放松警惕还为时过早。

请注意，并非所有地区都可提供本产品交易。



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