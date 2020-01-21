疫情与乐观的薪资数据导致FTSE下挫

亚洲股市的下跌蔓延到欧洲市场，避险情绪主宰着周二早盘的交易。交易员担心中国疫情的爆发，受此影响，FTSE可能走出7天中跌幅最大的一天。
乐观的薪资增长数据推高英镑
英镑的上涨同样推低FTSE。乐观的薪资数据帮助英镑/美元打破连续三个时段的下跌。在经历最近异常糟糕的表现之后，英国薪资增长3.2%，好于2.9%的预期值。继GDP在11月意外萎缩之后，12月通胀创下3年低点，并且零售销售疲弱。由此，交易员计入英国央行70%的降息几率。乐观的薪资数据正在帮助削弱降息预期，英镑/美元因此上攻1.3050。
英镑的上涨不利于FTSE中利润与营收来自海外的跨国公司股票。
左右股指的力量
今天早上FTSE上涨榜的个股数量较少，但Easyjet以略低于5%的涨幅表现突出，原因是其财报令人惊艳。该公司的营收增加10%、乘客数量增加2.3%。矿业与Burberry主导下跌榜，这些是与中国经济强度密切相关的股票。
需要关注的价位
早盘FTSE暴跌1.2%，击穿了100与50期简单均线兼支撑7584，目前正在考验7550的支撑位，如果下破，后市可能积蓄更大的下跌力量。
支撑位可见于8日低点7515，如果失守，可能下看7456。上档阻力落在7650（日图高点），然后是1月17日高点7680。
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