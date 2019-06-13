FTSE微涨，关注英国保守党党首竞选

贸易方面没有新的令人紧张的消息，加上Ferguson股价涨逾6%，帮助FTSE小幅上扬。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/6/13 15:27:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

贸易方面没有新的令人紧张的消息，加上Ferguson股价涨逾6%，帮助FTSE小幅上扬。但保守党第一次党首竞选投票前的犹豫情绪加上Persimmon股价暴跌抑制了FTSE微弱的涨势。

零售商股同样下滑。英国最大的零售商乐购，刚刚公布一季度堪堪实现利润，并且投资者担心，其成本效益较弱的同行在本月晚些时候披露的利润可能更低。

保守党党首竞选目前看来仍是一片迷雾，10名候选人都没有提供明确的脱欧信息。今天晚些时候，保守党议员将缩减候选人人数，到时情况可能明朗些。英镑兑美元和欧元双双下滑，对于投票整体反应不积极。

美元仍在消化周三的美国通胀数据。该低迷的数据强化了美联储将提前开始降息的预期。货币市场的回应与此相似，其中短期美债殖利率计入更多降息。

对波斯湾油轮安全问题的关切正在将油价自周三的60下方提升到61.75。

请注意，并不是所有地区都能交易以上产品。

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan


相关主题： 布伦特 股指 股市 UK 100

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

油价自7年高点回落，但后市仍有望上看100- 嘉盛官网
Fiona Cincotta
二月 28, 2022 03:12 上午
    OPEC会议前瞻：继续增产或同样无力阻止油价走向100- 嘉盛集团官网
    二月 4, 2022 03:10 上午
      西得州原油和布伦特原油创下2014年以来最高点- 嘉盛集团官网
      一月 24, 2022 05:39 上午
        OPEC维持产出政策不变，美元/加元后市何去何从？
        十月 6, 2021 10:40 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。