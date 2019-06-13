FTSE微涨，关注英国保守党党首竞选

贸易方面没有新的令人紧张的消息，加上Ferguson股价涨逾6%，帮助FTSE小幅上扬。但保守党第一次党首竞选投票前的犹豫情绪加上Persimmon股价暴跌抑制了FTSE微弱的涨势。
零售商股同样下滑。英国最大的零售商乐购，刚刚公布一季度堪堪实现利润，并且投资者担心，其成本效益较弱的同行在本月晚些时候披露的利润可能更低。
保守党党首竞选目前看来仍是一片迷雾，10名候选人都没有提供明确的脱欧信息。今天晚些时候，保守党议员将缩减候选人人数，到时情况可能明朗些。英镑兑美元和欧元双双下滑，对于投票整体反应不积极。
美元仍在消化周三的美国通胀数据。该低迷的数据强化了美联储将提前开始降息的预期。货币市场的回应与此相似，其中短期美债殖利率计入更多降息。
对波斯湾油轮安全问题的关切正在将油价自周三的60下方提升到61.75。
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