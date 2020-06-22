受疫情第二轮传播担心的拖累，FTSE下滑

欧洲新冠病例数增多可能引发疫情第二轮传播并促使欧洲大陆开始再度封锁的前景，正在困扰着欧洲市场并拖累FTSE

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/22 16:36:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧洲新冠病例数增多可能引发疫情第二轮传播并促使欧洲大陆开始再度封锁的前景，正在困扰着欧洲市场并拖累FTSE。银行、旅行公司、原油巨头与消费品股价受创最深，其中HSBC、International Consolidated Airlines、 Carnival 和 InterContinental Hotels股价悉数下跌。

德国支付巨头Wirecard现金“不翼而飞”的丑闻继续震惊德国市场（该公司上市地）与欧洲其它银行股。该公司一开始声称其账面上近20亿欧元的资金缺口属于欺诈，后于周末表示，这笔现金很可能并不存在。

今天早上下跌的个股还有Diageo。为了给予审计方处理新冠疫情相关信息，该公司决定延迟发布其财报。英国监管机构承认了当前环境将给上市公司造成诸多问题，因此允许后者延迟财报的披露，时间最长为两个月。但Diageo这个例子中，将只会延迟4天发布。

1米还是2米？

由于英国政府正着眼于放松对社交距离的保持范围缩小到只有1米，零售股与地产股开始上涨。地产板块严格来说已在5月走出全面停顿的状态，但看房客户数量依然很少。意向买卖方都担心亲密的社交接触，又对长期金融感到不安。

投资者认为需求有望逐渐回暖，布伦特原油周末反弹，报在42.50上方。对美国和欧洲新增病例上升的担心略微削弱了信心，现在此合约不涨不跌，没有清晰的方向。


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