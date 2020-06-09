因重启带来的反弹失去动力，富时指数走跌





在前几个交易日收高后，随着投资者重组休整，股市今晨出现了部分抛售行情。目前来看，新冠疫情后经济重启带来的反弹行情似乎已失去动力，这点在周一和上周晚些时候曾大幅上涨的航空和旅游公司股票上表现尤为突出。保险公司同样承压，此外，尽管实现了销售增长目标，英美烟草公司股票也表现不佳。美国当前抗议活动也波及股市；尽管尚未影响到蓝筹股底线，但它代表了一种终将渗透消费者支出、房屋和车辆购买以及保险行业的不稳定因素。今天上午涨幅最大的是工业软件制造商阿维瓦(Aveva)，该公司新发财年税前利润和销售业绩强劲，但警告称，未来六个月可能受到扰乱。该公司维持股息不变，表明其资产负债表状况良好。布伦特原油价格在隔夜飙升至每桶43美元后下跌欧洲全线放松封锁措施加之旅行重启，旅游业逐渐复苏，受此支撑，伦特原油价格隔夜上涨，但随后在伦敦早盘交易中下跌。在 OPEC+决定延长减产至下个月，但未像一些人预期的那样进一步减产后，投资者正在测试43美元水平并于此遇阻。目前，欧佩克的重点是让那些没有坚持限产额度的成员国遵守减产协议，这意味着，未来两个月供应水平终将下行。