PMI数据显示欧洲经济受损程度，富时指数下滑





公司财报良莠不齐，加之经济数据显示出欧洲经济受新冠疫情的影响程度，富时今晨略微下行，跌幅0.4%。但并非全都是坏消息。计划自5月4日起逐步恢复施工的英国房屋建筑商Taylor Wimpey助力提振其他房地产和DIY企业。该公司表示，订单量较去年有所增长，现金状况依然强劲。多家以国内零售市场为主的富时指数成份股公司也因政府将出台更多纾困计划和支持措施的预期走高。英国政府目前计划在未来3个月筹集1800亿英镑以填补经济停摆期间宽松税收政策导致的财政缺口。航空零部件制造商Meggitt领涨富时成分股，此前该公司第一季度财报显示营收增长，同时Meggitt还誓言将裁员15%。联合利华公司今天早上公布的第一季度财报显示营业额上升，股息保持在41欧分，但公司股票仍然表现不佳。基于对该公司产品在今年剩余时间的需求担忧（尤其美国市场），投资者信心削弱。特朗普的石油威胁在特朗普总统对伊朗发出威胁，要求美国军舰摧毁任何挑衅船只后，西德州原油价格上涨了8%。上涨当然是好事，但这只能鼓舞那些既不知道美国确实出现了WTI存储瓶颈，也不了解其实大部分导致WTI油价跌入当前低点的过剩供应不是来自美国国内就是来自高企的加拿大原油进口量，而并非源于相对较低伊朗产量的投资者。今天决定WTI需求的关键数据不是伊朗船只，而是美国初请失业金人数，这个数据将真实反映出交通需求及未来几周的其他需求。