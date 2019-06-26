FTSE陷入负面消息的泥潭

受到美联储官员评论、伊朗紧张局势升级、美中贸易冲突没有任何解决迹象的影响，FTSE与其它欧洲股指小幅下跌。无协议脱欧可能性的上升同样侵蚀部分投资者的乐观情绪。

美国原油库存减少推高西得州油价

美国国内原油库存减少推高隔夜西得州原油，美国与伊朗之间酝酿的紧张局势则为油价提供额外支撑。周三早盘油价上涨2%。在此前的上周，由于海湾地区的紧张局势可能演变成更严重冲突的影响下，油价已经上涨了近9%。

美联储官员评论推高美元

在外汇市场正在尝试猜想、预估美联储下一步的决策之际，美元略微上扬。FOMC一成员表示，对7月降息的预期过度。此番评论赋予美元多头买进的理由。

但有关伊朗措词的恶化正使得一些投资者抛弃美元并进入避险货币。

英镑目前似乎没有看到希望。Boris Johnson领先地位越明显，无协议脱欧的担忧越强烈，英镑的下行压力就越重。英镑目前处于明显的下跌趋势中，没有任何缓冲力量。

请注意，或许并不是所有地区都可以交易上文提到的产品。