FTSE100指数多头没有反击的迹象

今天早上FTSE“了无生机”，考虑到周二收盘时由原油引发的跌势，这样的走势也不算完全出乎意料。原油成本占支出很大比例的资源与金属公司的股价悉数上涨，原因是由沙特精炼工厂遇袭引发的油价飚升似乎暂时还会持续一段时间。

英国最高法院正在审理政府暂时关闭议会的案件也是悬在英国市场头上的不确定性。由于本周有两场听证会，目前还不清楚最高法院何时将就暂时关闭议会是否合法做出裁定，也不清楚法院是否驳回申诉。这令零售商、超市与房屋营建商股价悉数承压下挫。

受沙特主要原油精炼厂遇袭的推动，布伦特原油于周初飚升至72。油价现已回到65下方。国营的Aramco公司似乎能够提前修复设施，避免严重阻碍原油出口。

下午的焦点在美联储决议

美联储决定耗资530亿美元拯救隔夜贷款市场，如果在今天晚些时候的会议上发出任何忠告，都可能受到市场的详细审视。借款成本失控迫使纽约联储驰援，并可能超过美联储晚些时候决议的影响。虽然美联储决策层对是否真地需要降息莫衷一是，但市场广泛预测美联储此次会议减息25个基点。