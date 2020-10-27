富时即将高开，汇丰改革成为焦点

华尔街股市经历了一个月来最糟糕的一个交易日，而欧洲股市则开盘小幅上扬。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/10/27 14:42:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

华尔街股市经历了一个月来最糟糕的一个交易日，而欧洲股市则开盘小幅上扬。尽管美国和欧洲新冠案例继续激增，美国也并未出台进一步财政刺激政策，乐观的中国数据仍成功分散了投资者注意力(至少目前来看)。

中国9月工厂利润连续第五个月增长，韩国经济增长也强劲复苏。中国工业企业9月利润同比增长10.1%，低于8月的19.1%增幅，但由于出口旺盛、受抑需求释放和政府刺激措施带动了经济继续复苏，这个数据表现依然强劲。总而言之，亚洲经济数据正在改善，从而助力消除因欧洲和美国新冠病例不断攀升引发的紧张情绪。中国第14个“五年”规划将成为焦点。

投资者对新冠病例激增深感不安，经济复苏前景削弱。尽管众议院议长南希•佩洛西仍对美国大选前可达成协议表示乐观，但周一有关抗疫纾困方案谈判放缓的消息或封顶涨幅。鉴于谈判已僵持数月，而距离大选还有不到一周的时间，想在大选前达成协议的期望可谓雄心勃勃。

利润下降35%，汇丰重组

在汇丰银行报告称由于不良贷款拨备状况有所缓解，其主要市场前景有所改善后，银行股成为焦点。汇丰还宣布对其业务进行重大调整，包括从将净利息收入作为主要收入来源，转向以收费为主业务，同时加快推进银行规模缩减和成本削减计划。这标志着汇丰的重大战略转变，不过，鉴于已主导银行业多年的最低利率水平可预见未来仍将继续，这种调整绝对合情合理。

汇丰第三季度税前利润31亿美元，高于预期的20.7亿美元。汇丰还宣布，预计今年的坏帐拨备将接近80-130亿美元的指引下限。该公司香港上市股票目前交投上涨5%。

此前巴克莱也报告称不良贷款拨备状况有所改善。这对将于本周晚些时候揭晓财报的劳埃德银行和Natwest银行来说是个好兆头。


富时图表


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