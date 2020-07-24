尽管零售销售数据飙升，富时指数仍将开盘走弱





周末时段，对美国经济复苏及中美紧张关系加剧的担忧正在拖累投资者情绪。尽管英国零售销售飙升，欧洲股市仍开盘走弱。欧盟复苏基金协议达成后，本周整体基调乐观；随着欧盟到达一个重要的里程碑，通过资本市场借款为支出提供资金，该一揽子刺激方案发出了一个强有力的讯息。该方案还将在一定程度上缓解新冠病毒危机带来的冲击。无需赘述，欧元本周表现抢眼，兑美元汇率飙升至21个月高点。美国劳动力市场复苏步伐停滞对美国经济复苏的担忧正在打压风险情绪。昨天公布的数据显示，在美国艰难控制新冠疫情之际，劳动力市场的复苏步伐正陷入停滞。每周初请失业金人数自130万增至140万。导致数据攀升的原因在于，加州和阳光地带部分地区为了减缓疫情传播，重新实施封锁措施。此次数据出炉的背景为，国会共和党和民主党未能在亟需的失业救济到期之前，就进一步刺激方案达成一致。继中国驻休斯敦领事馆被关闭后，中国方面以牙还牙，下令关闭美国驻成都领事馆，负面风险情绪也随之升温。人们对第一阶段贸易协定稳定性的担忧加剧。英国零售销售6月份，英国零售销售额飙升，超出预期。在5月录得12%的涨幅之后，销售额再次跳涨13.9%，远超8%的增长预期。数据显示，随着封锁措施放松，非必需品商店本月中旬开业，消费者做好了花钱的准备。这是一个非常鼓舞人心的数据，提振了V型复苏相关乐观情绪。但随着政府结束对劳动力市场的支持，零售销售可能面临迅速下滑。英镑/美元已自日内低点回升，攻入1.2745的正值区间。接下来是PMI数据展望后市，PMI数据将成为欧洲各地区关注的焦点。预期英国数据乐观，显示出主导型服务业和制造业活动在7月的双双扩张。若数据足够强劲，或进一步增强V型复苏乐观情绪。预计欧元区和美国的PMI数据也将同样乐观。