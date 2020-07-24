尽管零售销售数据飙升，富时指数仍将开盘走弱

周末时段，对美国经济复苏及中美紧张关系加剧的担忧正在拖累投资者情绪。尽管英国零售销售飙升，欧洲股市仍开盘走弱。
欧盟复苏基金协议达成后，本周整体基调乐观；随着欧盟到达一个重要的里程碑，通过资本市场借款为支出提供资金，该一揽子刺激方案发出了一个强有力的讯息。该方案还将在一定程度上缓解新冠病毒危机带来的冲击。无需赘述，欧元本周表现抢眼，兑美元汇率飙升至21个月高点。
美国劳动力市场复苏步伐停滞
对美国经济复苏的担忧正在打压风险情绪。昨天公布的数据显示，在美国艰难控制新冠疫情之际，劳动力市场的复苏步伐正陷入停滞。每周初请失业金人数自130万增至140万。导致数据攀升的原因在于，加州和阳光地带部分地区为了减缓疫情传播，重新实施封锁措施。
此次数据出炉的背景为，国会共和党和民主党未能在亟需的失业救济到期之前，就进一步刺激方案达成一致。
继中国驻休斯敦领事馆被关闭后，中国方面以牙还牙，下令关闭美国驻成都领事馆，负面风险情绪也随之升温。人们对第一阶段贸易协定稳定性的担忧加剧。
英国零售销售
6月份，英国零售销售额飙升，超出预期。在5月录得12%的涨幅之后，销售额再次跳涨13.9%，远超8%的增长预期。数据显示，随着封锁措施放松，非必需品商店本月中旬开业，消费者做好了花钱的准备。这是一个非常鼓舞人心的数据，提振了V型复苏相关乐观情绪。但随着政府结束对劳动力市场的支持，零售销售可能面临迅速下滑。英镑/美元已自日内低点回升，攻入1.2745的正值区间。
接下来是PMI数据
展望后市，PMI数据将成为欧洲各地区关注的焦点。预期英国数据乐观，显示出主导型服务业和制造业活动在7月的双双扩张。若数据足够强劲，或进一步增强V型复苏乐观情绪。预计欧元区和美国的PMI数据也将同样乐观。
欧盟复苏基金协议达成后，本周整体基调乐观；随着欧盟到达一个重要的里程碑，通过资本市场借款为支出提供资金，该一揽子刺激方案发出了一个强有力的讯息。该方案还将在一定程度上缓解新冠病毒危机带来的冲击。无需赘述，欧元本周表现抢眼，兑美元汇率飙升至21个月高点。
美国劳动力市场复苏步伐停滞
对美国经济复苏的担忧正在打压风险情绪。昨天公布的数据显示，在美国艰难控制新冠疫情之际，劳动力市场的复苏步伐正陷入停滞。每周初请失业金人数自130万增至140万。导致数据攀升的原因在于，加州和阳光地带部分地区为了减缓疫情传播，重新实施封锁措施。
此次数据出炉的背景为，国会共和党和民主党未能在亟需的失业救济到期之前，就进一步刺激方案达成一致。
继中国驻休斯敦领事馆被关闭后，中国方面以牙还牙，下令关闭美国驻成都领事馆，负面风险情绪也随之升温。人们对第一阶段贸易协定稳定性的担忧加剧。
英国零售销售
6月份，英国零售销售额飙升，超出预期。在5月录得12%的涨幅之后，销售额再次跳涨13.9%，远超8%的增长预期。数据显示，随着封锁措施放松，非必需品商店本月中旬开业，消费者做好了花钱的准备。这是一个非常鼓舞人心的数据，提振了V型复苏相关乐观情绪。但随着政府结束对劳动力市场的支持，零售销售可能面临迅速下滑。英镑/美元已自日内低点回升，攻入1.2745的正值区间。
接下来是PMI数据
展望后市，PMI数据将成为欧洲各地区关注的焦点。预期英国数据乐观，显示出主导型服务业和制造业活动在7月的双双扩张。若数据足够强劲，或进一步增强V型复苏乐观情绪。预计欧元区和美国的PMI数据也将同样乐观。
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