FTSE100指数创下3周高点，后市何去何从？ - 嘉盛官网

FTSE100指数过去5天摆脱俄乌战争与通胀上升的压制不断上涨。本文探讨该股指跑赢欧洲对手股指的原因，并分析其后市走势。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/3/23 14:52:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

FTSE100指数连涨5

FTSE摆脱地缘政治风险与通胀飚升引发的关切，连涨5天后交投于3周高点。

FTSE100指数在当前环境中脱颖而出，表现好于其欧洲对手的原因很简单，就在于其成份股中有很大比重的大宗商品和银行股。

 

原油巨头

俄乌战争导致原油和天然气价格大涨，能源价格走高不利于几乎每个行业，但能源和原油巨头是少数例外。油价目前交投于110附近，意味着FTSE100指数的原油巨头股获得澎湃的上涨动力。

矿商

矿商权重股同样受到追捧，原因有二。首先，俄乌战争和供应关切推动大宗商品价格全线上扬。其次，全球最大的金属消费国中国承诺为国内经济发展推出更多支持性政策。

银行

英国1月通胀率高达5.5%，并且可能在大宗商品当前涨势的推动下持续上升。英国央行12月以来已加息3次，可能为了平抑通胀继续升息。央行预测4月通胀率升至8%。利率上升的环境利好银行权重股，如果央行推进加息周期，银行股可能进一步上涨。

 

FTSE100指数后市展望

FTSE100指数自37日低点6760反弹以来不断开疆拓土，收复了50天和100天简单移动均线且站上7400支撑。

RSI没有进入超买区域，支持价格扩大上行。多头目标可能指向7500整数位和2月底高点7560，站于其上可能上看疫情后期高点7690

空头若欲重整旗鼓，需要下破7200

 

 

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