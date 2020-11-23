随着疫苗信心升温，富时指数走高

随着疫苗乐观情绪冲淡新冠病例不断攀升的严峻底色，富时指数本周开盘走势积极。隧道尽头的光芒似乎愈发明亮了。

阿斯利康此前宣布，其与牛津大学合作开发的候选疫苗有效性约为70%。虽然正常情况下，这个数据非常不错，但在Moderna和辉瑞公司宣称各自疫苗有效性达到95%之后，阿斯利康声明的风头被盖过。不过，阿斯利康疫苗也有其优势，即相较其他两种疫苗，前者价格更为便宜，也更容易储存。

英国政府证实封锁期将于12月2日结束，英国将转为四级防疫等级体系，这个消息进一步增强了英国的乐观情绪。封锁结束将极大地促进新冠大流行受创最为严重的商业街零售商业务。英国各地的商店、酒吧、餐馆和健身房将于关键的圣诞期重开，这意味着英国经济将再次走上复苏之路。

聚焦PMI

展望后市，欧元区、英国和美国的制造业和服务业PMI将成为关注焦点。由于新冠疫情卷土重来和第二轮封锁措施的实施，预计欧元区11月商业活动初值将令人沮丧。上月数据小幅下降，预计本月数据将显示活动水平显著恶化。

英国制造业和服务业PMI亦将受到关注，英国经济表现顽强，在3/4月封锁后上行。然而，随着英国部分地区实施封锁限制措施，这种经济活动强度于10月略有减弱。11月数据预计将显示经济持续疲软，反映出11月5日开始的全国封锁措施影响。

富时图表