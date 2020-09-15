英国就业和中国数据优于预期，富时指数上涨









在美国股市隔夜强劲收盘后，欧洲股指走势不太确定，开盘小幅上扬。华尔街交投和对疫苗的乐观情绪隔夜提振风险情绪，并于前一交易日推高股价。在英国略优于预期的就业数据和令人鼓舞的中国数据发布后，欧洲股市目前走势不太确定，正在尝试小幅上扬。英国就业数据喜忧参半，不过略偏积极。在截至7月的三个月中，失业率自3.9%升至4.1%。虽然这个数据更接近现实一点，但鉴于200万临时待业人员尚未重返就业市场，所以数据仍有待商榷。失业救济申领人数(73.7万，预期10万)和就业变化(- 1.2万，预期- 12.5万)都优于预期，数据给人们带来了一些希望，劳动力市场状况可能比最初担心的略好一些。英镑兑美元继续走高，兑欧元收复早前失地。鲍里斯•约翰逊的《内部市场法案》已在议会清除了第一道障碍。这种情况似曾相识，但此项极具争议的法案以77票的多数通过下议院二读。到目前为止，英镑并未因法案进展承压，这表明人们对贸易协议仍有可能在未来几周达成持乐观态度。中国零售销售增长来自中国的数据显示，该世界第二大经济体8月继续经济复苏。工业产值年率增长5.6%，连续第五个月录得增长。或许更为重要的是，随着中国消费者于新冠危机后加大支出，零售额实现了2020年首次增长。考虑到新冠疫情封锁对经济的影响，中国消费者复苏所花的时间要比工业复苏长得多。不过，这些数据带来围绕复苏可能性的乐观情绪。风险偏好交易更多地反映在美元走弱，而非股指急剧走高上。Ocado销售额增长52%Ocado财报显示，由于新冠病毒危机引发巨大的配送需求，在截至8月份的13周内，其收入增长了52%。在此之前，上半年销售跃升27.2%。尽管需求强劲上升可以预料，幅度之猛仍令人印象深刻。但或许更令人感兴趣的是其与玛莎百货的合资企业将如何发展。玛莎百货9月1日开始正式上线Ocado,虽然合作还处于初期阶段，但据报道，客户对此反应良好。富时图表