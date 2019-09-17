油价冲高后窄幅交投，FTSE上涨

油价冲高后窄幅交投，FTSE上涨

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/9/17 14:47:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

中东地缘政治局势依然异常敏感，但今天早上没有任何新的变化则令股市松了一口气。布伦特原油继周一在原油设施遇袭消息带动下冲高20%后交投于68-69狭窄区间内，但原油公司与公用事业股继续上涨。Unilever和Diageo这样的药品与消费品公司的股价也帮助FTSE上涨。

销量下降，但Sainsbury股价上涨

对于Sainsbury的最新销售数据，媒体冠以“Sainsbury的表现好于竞争对手”的标题，但这样的标题掩盖了一个事实，即该超市过去三个月的销量确实下滑，只不过销量下滑的幅度低于对手而已。

如果没有脱欧“搅局”，Sainsbury的股价早就在上述消息的影响下走低，但今天早上反而上涨，幅度接近0.7%。但交易员对Morrison和Marks & Spencer并没有“心慈手软”，导致两者股价双双下跌。

英镑延续缓慢、长久的下滑，兑美元跌破1.24，兑欧元下挫0.33%。与原油相关货币的爆发一定程度减轻市场对英镑的负面情绪。沙特阿拉伯原油设施周末遇袭导致油价飚升，挪威克朗与加元等原油相关货币吸引了大量的买需并趁势上涨。

请注意，可能并不是所有产品都能在所有地区进行交易




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