随着中国病毒扩散放缓，富时指数反弹

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/1/22 16:17:00
0 阅读量
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

随着中国冠状病毒疫情扩散速度似乎暂时放缓，欧洲市场今早走高。据中国当局称，此次疫情始于武汉（城市规模与伦敦类似），迄今已造成440人感染，13人死亡。

在富时指数中，矿业公司和旅游公司受到的冲击最大，但一系列英国公司新闻推动指数走高。在开发商伯克利集团宣布将提高股东回报并增加50%建筑数量后，住宅建筑商股价上扬。

Sainsbury博柏利股价下跌

Sainsbury首席执行官决定7月份辞职，该零售连锁企业股价对该消息反应相对温和，于早盘交投下跌1.5%。香港形势影响了博柏利圣诞节期间销售额，但该集团中国内地销售额10%的增长弥补了这一损失。尽管如此，博柏利股价仍于周三开盘后下跌了3.4%。

英镑等待贸易新闻

在鲍里斯•约翰逊及其部长们准备在英国脱欧后不久启动与欧盟的贸易谈判之际，英镑汇率几无变化，正在等待更为决定性的消息出炉。目前，英镑兑美元仍落在1.3附近，兑欧元接近1.090。


相关主题： 股市 Sterling UK 100

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

特斯拉股价在12月暴跌
一月 3, 2023 02:51 上午
    Reddit股票：热门股票趋势
    Joshua Warner
    十二月 20, 2022 03:55 上午
      Reddit上的热门股票趋势
      Joshua Warner
      十一月 28, 2022 04:00 上午
        推特会继续拖累特斯拉股票吗？
        Joshua Warner
        十一月 18, 2022 03:55 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。