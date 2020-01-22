随着中国病毒扩散放缓，富时指数反弹

随着中国冠状病毒疫情扩散速度似乎暂时放缓，欧洲市场今早走高。据中国当局称，此次疫情始于武汉（城市规模与伦敦类似），迄今已造成440人感染，13人死亡。

在富时指数中，矿业公司和旅游公司受到的冲击最大，但一系列英国公司新闻推动指数走高。在开发商伯克利集团宣布将提高股东回报并增加50%建筑数量后，住宅建筑商股价上扬。

Sainsbury和博柏利股价下跌

Sainsbury首席执行官决定7月份辞职，该零售连锁企业股价对该消息反应相对温和，于早盘交投下跌1.5%。香港形势影响了博柏利圣诞节期间销售额，但该集团中国内地销售额10%的增长弥补了这一损失。尽管如此，博柏利股价仍于周三开盘后下跌了3.4%。

英镑等待贸易新闻

在鲍里斯•约翰逊及其部长们准备在英国脱欧后不久启动与欧盟的贸易谈判之际，英镑汇率几无变化，正在等待更为决定性的消息出炉。目前，英镑兑美元仍落在1.3附近，兑欧元接近1.090。