富时指数反弹，但英国脱欧忧虑或令涨幅受限

富时指数走高，但英国脱欧和新冠病例增加可能会限制涨幅。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/10/16 14:38:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

尽管华尔街收低，富时指数在经历前一交易日的下跌后，正在恢复元气。不过，新冠病例激增和封锁限制收紧的情况下，市场情绪仍然脆弱，富时涨幅或受限。

自最初的新冠疫情冲击中展开的经济复苏已开始停滞。投资者担心，进一步收紧限制将令脆弱不堪的经济复苏脱轨。已陷入困境的酒店业将很难挺过又一轮封锁，航空业也将面临一个漫长又艰难的冬天。

力拓集团(Rio Tinto)发出警告

力拓集团警告称，尽管各国政府在努力提振经济，但由于新冠危机，中国以外的全球钢铁产量已大幅下降。力拓集团证实，全球贸易在第三季度出现了复苏迹象，但随着释放出来的需求消退，复苏速度正在放缓。新冠疫情的卷土重来令前景不确定性升温，并加大了对经济产生进一步影响的可能性。

好消息

在本周强生(Johnson & Johnson)和礼来(Eli Lily)暂停疫苗试验计划等令人失望的消息之后，牛津大学传来好消息：牛津已开发出一种高精度的新冠病毒快速检测方法，这为遭受新冠疫情打击的股票提供了一些支撑。该方法可以在5分钟内识别出新冠病毒，并可用于机场和企业的大规模检测。随着疫苗面世预期进一步推迟到明年以后，这可能是向正常化迈进的一个可行的替代方法。

聚焦英国脱欧

在鲍里斯•约翰逊的10月15日最后期限过后，英国脱欧成为英国市场的另一个焦点。由于市场普遍预期双方将延长谈判期限，英镑相对良好获撑，交投小幅走低。米歇尔·巴尼耶表示，他已做好谈判进行到最后一天的准备。鲍里斯•约翰逊将在欧盟峰会后阐述他对英国脱欧谈判的态度。欧盟已让英国承担做出让步推进谈判的责任。尽管双方仍存在分歧，但考虑到英镑当前水平，市场的基本预期是双方将达成某种形式的基础协议。




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