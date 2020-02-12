FTSE反弹，TUI股价回落

新型冠状病毒在中国受疫情冲击最严重城市的蔓延速度似乎已经慢下来，报告的新增病例少于以前。这点再加上美国股市强劲收高，帮助推高FTSE，尤其是矿业与航空股。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/12 16:07:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

新型冠状病毒在中国受疫情冲击最严重城市的蔓延速度似乎已经慢下来，报告的新增病例少于以前。这点再加上美国股市强劲收高，帮助推高FTSE，尤其是矿业与航空股。

其它主要驱动力来自投机性交易，其中NMC Health上涨3.19%。在此之前，一美国投资公司向NMC Health伸出橄榄枝。另外，由于投资者在昨天暴涨12%后获利回吐，TUI下跌3.5%。最近合并的Just Eat Takeaway.com同样上涨，涨幅2.2%。

布伦特原油回到55上方

OPEC或接近于取得俄罗斯进一步减产的同意，以帮助支撑新型冠状病毒爆发以来持续下跌的原油价格。

一OPEC特别委员会上周建议减少60万桶，但直到现在俄罗斯都不愿接纳此提议。今天，俄罗斯能源部长表示，他正在研究该提议并且计划与俄罗斯几大石油公司的领导人会晤。布伦特原油今天早上已回到55.3，而且，如果俄罗斯同意减产，油价或许进一步反弹。

高铁计划推高英镑

面对英国与欧洲和美国贸易形势的恶化，英镑连续几天承压。今天早上，英镑展开反攻，刺激因素是英国潜在的支出计划。Boris Johnson批准连接伦敦、伯明翰、曼彻斯特与利兹的HS2高铁，使得投资者期待着政府接近于批准一项将为经济提供支持的刺激计划，并且间接推高英镑。


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