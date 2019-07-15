中国经济刺激的期待推动FTSE反弹

经历短暂下跌后，在冒险情绪的主导下，FTSE冲高。中国实行经济刺激政策的前景在周一推升FTSE。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/15 19:41:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

经历短暂下跌后，在冒险情绪的主导下，FTSE冲高。中国实行经济刺激政策的前景在周一推升FTSE。

中国GDP增长率为近10年最低点，但该数据没有打击市场，反而引发了这个全球第二大经济体推行刺激政策的期待，进而提振冒险情绪，利好股市等风险资产的买需。正如我们在美国市场看的那样，银根宽松的前景并未被视为利空股市，反而美联储降息和中国人民银行推行支撑举措的前景，赋予投资者充足的买入信心。

板块方面，矿业股领涨FTSE。中国这个全球最大的金属消费国推行经济刺激政策的前景，对于矿商来说就像提前过上了圣诞节。

而房屋营建商领跌FTSE，此前公布的Rightmove房价指数年率下跌0.2%。眼下的政治、经济不确定性使得潜在购房者延迟添置新产的决定。当下脱欧不确定性挥之不去的政治环境重创了强劲楼市必不可少的关键因素 – 信心。楼市买卖双方都陷入观望情绪。

FTSE需要关注的价位：

FTSE当天上涨0.4%，终结连续7个时段的下跌。FTSE的多头等待站上7550以确认突破，然后上看7625区域的阻力。下档支撑可见于7450、7375。



相关主题： UK 100

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

富时指数重拾下行，仍看不到抛售结束的迹象
Fiona Cincotta
三月 17, 2020 04:59 上午
    市场反弹，焦点转向经济刺激政策
    Fiona Cincotta
    三月 10, 2020 03:48 上午
      FTSE进入熊市，关注6500阻力
      Fiona Cincotta
      三月 9, 2020 11:26 上午
        这是关于原油的战争
        Fiona Cincotta
        三月 9, 2020 05:56 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。