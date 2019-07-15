中国经济刺激的期待推动FTSE反弹

经历短暂下跌后，在冒险情绪的主导下，FTSE冲高。中国实行经济刺激政策的前景在周一推升FTSE。

中国GDP增长率为近10年最低点，但该数据没有打击市场，反而引发了这个全球第二大经济体推行刺激政策的期待，进而提振冒险情绪，利好股市等风险资产的买需。正如我们在美国市场看的那样，银根宽松的前景并未被视为利空股市，反而美联储降息和中国人民银行推行支撑举措的前景，赋予投资者充足的买入信心。

板块方面，矿业股领涨FTSE。中国这个全球最大的金属消费国推行经济刺激政策的前景，对于矿商来说就像提前过上了圣诞节。

而房屋营建商领跌FTSE，此前公布的Rightmove房价指数年率下跌0.2%。眼下的政治、经济不确定性使得潜在购房者延迟添置新产的决定。当下脱欧不确定性挥之不去的政治环境重创了强劲楼市必不可少的关键因素 – 信心。楼市买卖双方都陷入观望情绪。

FTSE需要关注的价位：

FTSE当天上涨0.4%，终结连续7个时段的下跌。FTSE的多头等待站上7550以确认突破，然后上看7625区域的阻力。下档支撑可见于7450、7375。



