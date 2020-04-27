重启点燃希望，富时指数上涨

重启点燃希望，富时指数上涨

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/27 16:18:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
一些欧洲国家现已成功重启部分商业活动，另外，受冲击较小的欧洲国家也再度开放自由市场和学校。从上周五开始，美国已经有3个州允许健身房、美容院和美发店重新营业。现在全世界都在倒数14天潜伏期，看看大西洋两岸的病例数量和住院人数是否会再次上升，或者，这种谨慎的逐步重启措施是否真的是摆脱危机的出路。
在富时指数(FTSE)中，受新冠肺炎疫情冲击最为严重的行业（尤其航空公司、保险公司和奢侈品品牌）今天上午走势略微缓和。得益于业务即将恢复的希望，洲际酒店集团、嘉年华集团和博柏利领涨富时。
德意志银行财报提振银行业
银行股在德意志银行出人意料的预期发布后走高，尽管拨备了5亿欧元贷款损失准备金，但该行预计第一季度利润仍将优于预期。虽然交易量略低于平时，劳埃德银行股价上涨3.5%，巴克莱银行股价上涨了3%。德意志银行财报在一定程度上动摇了投资者此前有关本季度各银行财报季表现将极度疲弱的看法。巴克莱和劳埃德等银行最终可能会在10亿英镑左右的范围内增加贷款损失拨备金，以保护自己不受预期中的坏账雪崩影响。
聚焦美国科技股
本周将是财报季中最为繁忙的科技公司财报期，亚马逊、谷歌、苹果和微软四大巨头都将公布财报。其中，亚马逊、苹果和微软在新冠危机期间成功将估值维持在1万亿美元以上，只有谷歌因对其广告业务或受新冠肺炎疫情相关冲击的担忧回落至不到9000亿美元。

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