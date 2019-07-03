卡尼言论拖累英镑，富时上涨

英央行行长卡尼言论导致英镑隔夜下跌，同时助力富时指数攻入10个月来最高水平，卡尼提到全球经济放缓对英国通胀影响及英国需要的可能是英国利率支配权，而不是加息。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/3 15:23:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
英央行行长卡尼言论导致英镑隔夜下跌，同时助力富时指数攻入10个月来最高水平，卡尼提到全球经济放缓对英国通胀影响及英国需要的可能是英国利率支配权，而不是加息。

   包括博彩集团Flutter Entertainment和运动服装供应商JD Sports在内多家以消费者为重点的公司领涨富时。下跌股方面，森宝利略微受创，此前该公司公布上一季度零售额下降1.2%。但鉴于市场已经消化该英国最大超市之一销售额走低，实际股价仅下跌0.3%，幅度相对轻微。

英镑今天上午仍走势艰难，不过随着投资者试图评估卡尼言论中是否有任何英镑利好因素，英镑/美元已自早盘1.2550低点反弹。英央行行长特意强调，基于协议的监管下脱欧将对英国经济产生积极影响。英央行和市场目前都认为，英国无协议脱欧可能性很高，并已就该结果做出了相应反应。


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