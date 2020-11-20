零售销售报告稳稳地推高FTSE

隔夜华尔街涨跌互见，欧洲股市周五还是高开。好于预期的英国零售销售报告稳稳地带动FTSE走高。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/20 15:10:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

隔夜华尔街涨跌互见，欧洲股市周五还是高开。市场仍基本在平衡疫苗乐观情绪与疫情以及为阻止新冠病毒扩散而采取的封锁措施的近期经济冲击，但好于预期的英国零售销售报告稳稳地带动FTSE走高。

零售销售激增

在明显强于预期的零售销售报告公布之后，FTSE成为欧洲股指中的佼佼者之一。10月零售销售月率增加1.2%，远高于持平的预期值。相较于3月/4月的锐减，零售销售实现了长足的复苏。即便此时英国经济部分领域在10月份遭遇收紧的封锁管控，消费依然旺盛，在零售商看来是鼓舞人心的信号。零售销售同比大涨7.8%，而英国经济的增长率依然比疫情爆发前的水平低8%。

上述乐观的数据推高JD Sport、Next和Burberry等零售商股价。

但鉴于封锁2.0版落地，零售商能否在封锁后实现同样惊艳的反弹则存疑。市场担心，最新的封锁举措将扩大网络商店与实体商店之间的鸿沟。

利润率关切导致Sage股价暴跌10%

Sage股价明显下跌。该公司报告，得益于订阅量大增20.5%，经常性营收增加8.5%，因而提高股息分配。但对2021年经常性营收的预测值下调至2%-5%，以及利润率下滑的担心（并且此趋势将延续下去），令投资者坐卧不安。受此影响，Sage股价在早盘暴跌10%。

FTSE 图表



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