整体看跌情绪推低FTSE

今天早上伦敦市场震荡开盘，其中FTSE下跌0.45%。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/11/14 16:03:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

今天早上伦敦市场震荡开盘，其中FTSE下跌0.45%。由于中国糟糕的经济数据，今天早上全球市场处于看跌情绪中。分析师现在认为，这些数据证明中国与美国的贸易战正在对经济产生影响。中国的固定资产投资现在同样处于该数据1996年开始追踪以来最低点。

日本也公布了一些疲弱的报告并推动日经指数下跌0.8%。

在欧洲，也有来自德国的悲观经济数据。德国经济在三季度之后险险避过衰退，这点为欧洲交易员所不喜，所以大多数欧洲股市今天早上下跌。

上半年利润不错，巴宝莉股价上涨

巴宝莉集团（Burberry Group）股价今天早上涨逾5%。这家时尚公司表示，上半年利润同比增加5%。这对于习惯了时尚零售商系列糟糕数据的投资者来说是个意外。

美中贸易谈判尚未取得实质进展挫伤信心

市场一段时间内一直在等待美中贸易谈判取得具体的进展。此前市场曾出现美国政府可能在本周宣布一些进展的期待，但来自华盛顿的传言表明，双方的谈判在农产品购买上陷入了僵局。

上述额外造成的风险忧虑渗透到外汇市场，引发一些避险买盘。日元和瑞郎兑美元双双接近一周高点。美元目前受交易员重点关注的贸易谈判取得进展 – 或没有进展的任何消息的影响。


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