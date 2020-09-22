FTSE向上，关注英国新限制措施的细节





在前一时段经历6月以来最大跌幅之后，FTSE似乎正在收复一定的失地，其中两大板块下跌。首先，又一桩涉及可疑交易的银行业丑闻导致银行股暴跌。其次，第二轮封锁的担心导致零售、酒店和旅游及休闲股下挫。如果再度封锁，可能破坏这些领域脆弱的复苏，并可能对许多公司造成致命一击。随着第二轮传播的可能性日渐现实，为了阻止新冠病毒蔓延，英国正准备实施新一轮收紧的封锁措施。在英国政府于夏季数月里试图提振经济之后，可能需要在秋季再度踩下刹车。英国首席医疗顾问昨天表示，英国每日新增病例可能达到5万人，并且数周里可能每天致死200人。这样的评论让市场不寒而栗。英国首相将召开内阁紧急会议后于今晚发表全国讲话，据预计其将阐述新的限制措施的范围。市场普遍预期英国首相将宣布，小酒馆、酒吧、餐馆与酒店从晚上10:00起实施宵禁。疫情交易模式回归昨天我们看到疫情交易模式回归，即旅游股与酒店股面对更长时间更严峻的限制遭遇大幅抛售。随着英国进入更危险的秋季与冬季，我们预测这些板块将继续承压。美国股市收盘低点回升美国股市隔夜同样暴跌，但收盘在科技股反弹的带动下回到远高于时段低点的水平。纳斯达克100指数甚至收高，但亚洲股市继续陷于看跌基调，其中旅游与旅行板块受到尤其沉重的冲击。但欧洲股指期货指向小幅高开。英镑关注英国央行行长的讲话前一时段，因为投资者权衡英国经济面临的风险，英镑承压下挫。更严格的限制与潜在的负利率根除了英镑的看涨情绪。英国首相的全国演讲可能影响英镑走势，同时英国央行行长的讲话可能左右英镑的短期行情。上周，英国央行承认正朝着负利率的方向走去，所以英国央行行长可能利用这次讲话的机会澄清央行对负利率的看法。美联储主席与美国财长将敦促国会通过新的援助？到了美国时段，焦点将牢牢放在美联储主席与美国财长在参众两院的讲话。市场预测两人将施压国会，推出更多的财政刺激政策。从每人600美金失业救济金的救助措施于7月到期以来，共和党与民主党人一直未能就新的刺激政策达成一致。FTSE 图表