富时指数因财报推高

富时指数新的一周以积极基调开盘，暂时对中国股市新冠病毒相关跌势不以为意，将注意力集中在国内企业新闻上。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/3 15:56:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

富时指数新的一周以积极基调开盘，暂时对中国股市新冠病毒相关跌势不以为意，将注意力集中在国内企业新闻上。

上海和深圳股市在休市一周多后重新开市，中国投资者首次对病毒蔓延做出反应。受每日10%价格波动限制，上证综指收跌7.7%，深证成指收跌8.4%。

伦敦方面，廉航瑞安航空（Ryanair）在公布第三季度净利润并决定延长股票回购计划后，股价随之走高。

最近合并的食品外卖集团Just Eat-Takeaway将于今天在伦敦开始交易。这家名称拗口的新公司可能有些贪多嚼不烂，迄今尚未扫除来自竞争监管机构的所有监管障碍（3月初之前也不太可能完全扫除）。

布伦特原油：前路漫漫

自开市以来，布伦特原油价格下跌了近0.7%，但这一跌幅尚未准确反映出石油市场潜在走势。中国大部分工业生产停产至少会再延长一周，15个城市的交通已被切断。

苹果的商店和办公场所将关闭到2月9日。石油市场本已处于供应过剩边缘，中国又是最大石油消费国，其需求放缓的影响不可低估，尤其考虑到下周一过后，停产可能最终还需要继续。


相关主题： 石油 UK 100 股市

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