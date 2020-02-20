今天上午，富时指数因医疗设备制造商施乐辉公司强劲反弹而推高，但新闻洪流逐渐侵蚀投资者乐观情绪。

首先是好消息:施乐辉公司财报显示销售额首次超过50亿美元，股价应声冲高8%。劳埃德银行股价也上涨了近4%，虽然该银行年度利润下降26%，但降幅符合分析师预测区间。

但更糟糕的是，新冠病毒引发的担忧加剧。疫情现已蔓延到韩国，大邱市成为韩国的武汉市。如果新冠疫情传播4月前没有达到峰值，中国今年的经济增长率可能会跌破5%，而不是此前预测的6%，科技公司、手机制造商、矿商、石油生产商、航空公司和船运公司业绩增长将受到波及。

今天上午，法国航空-荷兰皇家航空集团和马士基加入预警公司行列，表示covid19病毒可能影响他们的季度营收。中国正试图通过降低贷款利率来抵消疫情对经济的部分冲击，但降息是否足以遏制损失仍有待观察。

布伦特原油价格企稳

布伦特原油价格在隔夜上涨后持平，但目前交投于中国新冠肺炎疫情以来最高水平。利比亚原油供应持续中断，加上市场担心美国制裁可能限制委内瑞拉原油流入市场，上述因素共同推动布伦特原油价格逼近59.20美元。