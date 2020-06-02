航空公司零部件供应商股“逆袭”，推动FTSE上涨

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/2 15:19:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
制造业股票，特别是航空公司零部件供应商股调头向上，使得FTSE在本来较往常交投清淡的早盘上涨。
领涨的是飞机引擎制造商Rolls Royce和飞机零部件生产商Meggitt，后者因为股价在疫情期间暴跌而即将从FTSE100指数中摘牌。欧洲重新开放边境、夏季旅游季节拉开序幕以及取消入境英国的旅游者隔离两周这一有争议措施的呼吁，正帮助这两家公司的股价上扬。前述举措可能令英国人这个夏天的旅游计划泡汤。
考虑到疫情给经济造成的强大破坏，欧洲股市的坚挺出人意料。法国预测其经济今年萎缩11%，但CAC今天早上还是上涨近1.4%，原因是经济活动的重启占据了投资者的视线。
DAX在连跌三天后同样调头向上，涨幅3.3%。德国航空公司Lufthansa既是该股指下跌的“元凶”，也是今天早上调头向上的触发因素，主要原因是前者终于接受了德国政府90亿欧元的救助。
美国的骚乱似乎没有影响欧洲股市，尽管伦敦与柏林都暴发声援集会。不过，美国投资者将密切关注美国总统是否要求出兵镇压。
投资者押注OPEC与俄罗斯在下周同意展开新一轮减产，原油市场的投机性交易再度沸腾。尽管这都还仅限猜测，布伦特原油就已上涨2.5%，而西得州原油紧随其后，涨幅为2.3%》

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