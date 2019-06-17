FTSE周一上涨，关注美联储决议

德国汉莎航空的利润警告引发航空股的下跌，但制药与银行股的反弹抵消了这种下跌并帮助FTSE上涨。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/6/17 15:31:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

德国汉莎航空的利润警告引发航空股的下跌，但制药与银行股的反弹抵消了这种下跌并帮助FTSE上涨。

德意志银行(Deutsche Bank)一项非同寻常的举措让银行股受益匪浅，该行正准备将其所有风险稍高的资产隔离成一个单独的部门，然后在今年晚些时候将这个部门出售。

英镑/美元在周末获得短暂喘息之后继续下跌，目前报在1.2576。英镑下跌的大部分原因是英国领导层的竞争，在这场竞争中，Boris Johnson现在领先地位稳固。虽然他似乎急于向市场保证，他并不支持无协议脱欧，但再对他的评论细加查看会发现，无协议脱欧的可能性很大。

美联储：本周降不降息呢？

市场现在押注，美联储本周晚些时候是将选择降息还是按兵不动到下次会议。债券殖利率计入较小的本月降息几率，极高的7月降息几率。但实体经济数据暂时不支持降息。其中有些数据确实不及华尔街的预期，但还是展示出美国经济发展态势相当良好，可能暂时还不需要降息。


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