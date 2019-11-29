FTSE下跌，但Ocado大涨缓冲其跌势

投资者还是担心美中贸易协议可能无法达成，使得今天早上FTSE小幅低开，但Ocado股价的反弹以及英国消费者借贷数据则帮助抵消前者的负面影响。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/11/29 16:20:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

投资者还是担心美中贸易协议可能无法达成，使得今天早上FTSE小幅低开，但Ocado股价的反弹以及英国消费者借贷数据则帮助抵消前者的负面影响。

今天早上领涨的是在线食品连锁商Ocado：反弹逾12%。该公司刚刚与日本最大的超市集团Aeon签署协议，共同开发电子商务业务并助其保护亚马逊（Amazon）等在线零售商正在“攻城略地”的市场的份额。

其它方面，FTSE的成份股财富管理公司St. James’s Place则下跌4.56%。该公司的费用结构与激励其投顾的做法受到批评，其股票因此遭到对冲基金的不断抛售。目前，该公司股票位列FTSE100指数中10大被做空最多的公司。

英镑暂时走弱，投资者继续观察脱欧进展

英镑目前走弱，并且尚未消化英国首相的评论。英国首相表示，如果保守党赢得12月12日大选，英国将脱离欧盟。理论上，脱欧的快速解决利好市场，但投资者决定先行观察，了解英国最终是有序抑或无序脱欧。


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