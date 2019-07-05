FTSE受房屋营建商股与矿业股拖累下跌

房屋营建商股与矿业股的走势正在推低FTSE，前者下跌是因为英国6月房价下跌0.3%，后者走低是因为过去几天金属价格走低。但英国楼市的情况实际上没有投资者预想得那么糟糕，因为英国过去3个月房价同比上涨5.7%。

因为国内政局的动荡，FTSE的表现弱于其欧洲对手股指。

保守党准备秋季大选？

保守党党首的两名候选人中，Boris Johnson现在看来遥遥领先，但即使他真地胜出变出任英国下任首相，他（或Jeremy Hunt）能否保住“相位”仍未可知。来自保守党的议员们现在期待着Boris Johnson一上台即要求展开大选，并且计划在夏季为最快可能于10月开始的大选做准备。

在这样的政治动荡中，英国实际上没有时间与欧盟谈判并在10月结束前敲定脱欧协议。这意味着该国走向无协议脱欧。英镑兑美元今天下跌，但在英国议会某种程度上将及时止住无协议脱欧车轮的期待下，跌势受到压制。

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