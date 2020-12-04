FTSE可能脱颖而出，关注脱欧与美国非农就业报告

欧洲股市追随华尔街，开盘可能涨跌互见。美股在创下历史新高后陷入停滞。令人失望的疫苗消息，加上对美国刺激政策的乐观期待、脱欧紧张情绪与强劲的德国工厂订单，描绘出复杂的画面。市场等待今天的非农就业报告。

受制于供应链障碍，辉瑞已将其新冠病毒疫苗投放目标减半。该消息挫伤市场人气。对疫苗的乐观看法使得投资者计入疫情结束、成长恢复到疫情前水平的前景，忽略疫苗广泛发放可能尚需艰难等待数月的事实，从而推动整个11月昂首阔步。辉瑞之后的消息意味着，曙光到来可能需要更长的时间。但由于另一款疫苗也在等待上市，这可能是一种回撤而不是反转。

围绕着美国大型经济刺激计划的乐观情绪正帮助美国股指期货在收盘后走高。全球最大的经济体美国现在看来有望达成9080亿美元的刺激计划。这一定程度抵消了对疫苗的失望情绪。

FTSE有望脱颖而出

FTSE有望高开，表现好于欧洲对手股指。脱欧仍然是焦点，英镑守住1.3450。消息面仍然喜忧参半，从最新消息判断，今天的软最后期限将会过去。即使如此，从英镑守在一年高点来看，投资者依然看好协议达成的前景。

OPEC达成共识，油价走高

OPEC+同意，1月减产数量自目前的770万桶降至720万桶/天，幅度为50万桶/天，低于市场预期。受此影响，油价上涨。原油巨头因此将备受关注。除此之外，OPEC+集团没有对政策策略达成共识。此文发稿时，布伦特原油上涨2%，报在8个月高点45。

美国非农就业报告

展望后市，美国非农就业报告将受到重点关注。市场预测，继上月激增63.8万人后，最新新增就业人数回落，为新增50万人。失业率料自6.9%小幅下跌至6.8%。

本月的各项领先指标始终令人失望，其中ADP私营企业就业人数锐减，ISM制造业就业分项指标同样走弱，虽然ISM服务业就业分项指标小幅上升。

FTSE 图表

FTSE在创下9个月高点6525后正在扩大涨幅，测试了11月交投通道的上轨。如果攻克，可能打开摸至6670阻力位的空间。但若突破失败，股指可能下探6400与4小时图上的50及100均线。