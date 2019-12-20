FTSE反复拉锯，等待方向指引

FTSE反复拉锯，等待方向指引

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/20 17:10:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

本周最后一天FTSE反复震荡没有明确的方向，本周斩获2017年年中以来最大周涨幅之一6.8%。稍微走强的英镑发挥作用，提振以国内业务为主的公司，但市场节前交投放慢的模式体现于FTSE频繁改变走势。其它欧洲股指在华尔街收高的提振下走高。

NMC Health11%

调研公司与做空者Muddy Waters发布报告质疑一些项目能否顺利融资并报告了利润与债务，并导致NMC Health股价继续承压下挫。这家总部在阿布扎比的医疗保健公司发布详细的报告驳斥了前者的报告，但收效甚微。NMC Health本周市值已经蒸发近20亿英镑，股价今天早上再跌11.5%。

2020年的最后一次脱欧投票？

英国议会将于周五对Boris Johnson的脱欧协议展开投票，也可能是2020年最后一次脱欧投票。该协议在大选前就获得议会的初步批准，而现在由于保守党手获绝对优势席位，拥有了切实通过的可能性。如果晚些时候议会举手通过，该协议将在圣诞后获批。


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