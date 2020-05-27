富时指数因零售业和旅游业乐观情绪提振

欧洲基本经济形势依然脆弱，据克里斯蒂娜•拉加德所说，欧元区GDP料将下降8%到12%之间,但交易员将此抛诸脑后，他们认为这是明天的问题，目前交易员关注的是零售业重开和旅游业逐步复苏。在当前预期零售商业部门将逐渐恢复元气的乐观情绪中，英国各银行成为主要受益者。



今天早上，银行吸引了大量交投，劳埃德银行交易量达到平时的两倍，整个银行板块交易量上升了3.5%到5.6%。在旅游类股中，因为预计美国疾控中心将于7月份取消禁航令，游轮运营商嘉年华公司(Carnival)斩获最大涨幅。



英国地产公司British Land股价意外坚挺，该公司累计净亏损11亿英镑，并因疫情勾销了四分之一的零售资产组合。和许多其他业主一样，因为商业租户仍不愿支付租金，British Land财务状况也受到了挤压，



资产管理公司St James's Place公布4月份资金净流入小幅上升后，股价上涨了近7%。该公司对未来几个月的前景仍持谨慎态度。



布伦特原油价格下跌了2%



在上周反弹过后，布伦特原油价格今天上午下跌了2%，大部分时间都在测试当前35.4- 36.6美元交投区间边缘。未来几天，交易员们将试着消化6月初欧佩克的下一个决定，但随着俄罗斯和欧佩克逐渐兑现各自减产承诺，目前似乎并无进一步减产可能性。

