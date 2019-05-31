FTSE100指数技术面利空，即将迎来传统下跌月

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2019/5/31 11:17:00
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在5月最后一个交易日，FTSE100指数可能形成由三根周线形成的看跌反转形态，并将迎来不利的季节潮。

我们可以在周图上看到，一个黄昏之星反转形态即将形成。而且，上周的高点在年内高点7528之下，形成下降的高点，表明多头正在慢慢失去控制力。但我们也看到三次遭到考验的7146.80构成支撑。所以，该位可能成为多空双方争夺的阵地。K线形态本身没有提供测量目标，但其可以配合其它的分析方法使用。


切换到日图我们发现一个潜在头肩顶形态，如果形成，大致的测量目标在6760附近，76.8%回档位与2018年1月低点也恰好在此处。
当然，下跌的过程不会毫无阻力，比如200天均线、7146.80颈线，当然还有7000附近的支撑群。但若下破颈线，空头将关注7000与1月低点附近的目标。
除了上述利空因素以外，还有FTSE 100在6月份通常表现糟糕。如果今年的季节趋势发威，空头可能再添筹码。


FTSE 100:过去306月份的表现

  • 有70%的年份在6月下跌（当年6月的跌幅最大）
  • 平均回报-1.3%（仅好于8月份，位列负值回报榜第二）
  • 平均收益率为-2.8%
  • 一半以上年份只有三个月取得负值收益，其中就有6月份，另外两个月份分别是1月和9

当然，如果一直守住7146,我们可望看到反弹。但只要受制于7370,潜在头肩顶形态就继续存在。







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