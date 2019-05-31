FTSE100指数技术面利空，即将迎来传统下跌月

在5月最后一个交易日，FTSE100指数可能形成由三根周线形成的看跌反转形态，并将迎来不利的季节潮。
我们可以在周图上看到，一个黄昏之星反转形态即将形成。而且，上周的高点在年内高点7528之下，形成下降的高点，表明多头正在慢慢失去控制力。但我们也看到三次遭到考验的7146.80构成支撑。所以，该位可能成为多空双方争夺的阵地。K线形态本身没有提供测量目标，但其可以配合其它的分析方法使用。
切换到日图我们发现一个潜在头肩顶形态，如果形成，大致的测量目标在6760附近，76.8%回档位与2018年1月低点也恰好在此处。
当然，下跌的过程不会毫无阻力，比如200天均线、7146.80颈线，当然还有7000附近的支撑群。但若下破颈线，空头将关注7000与1月低点附近的目标。
除了上述利空因素以外，还有FTSE 100在6月份通常表现糟糕。如果今年的季节趋势发威，空头可能再添筹码。
FTSE 100:过去30年6月份的表现
- 有70%的年份在6月下跌（当年6月的跌幅最大）
- 平均回报-1.3%（仅好于8月份，位列负值回报榜第二）
- 平均负收益率为-2.8%
- 一半以上年份只有三个月取得负值收益，其中就有6月份，另外两个月份分别是1月和9月
当然，如果一直守住7146,我们可望看到反弹。但只要受制于7370,潜在头肩顶形态就继续存在。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十月 31, 2022 04:13 上午
八月 9, 2022 04:56 上午
五月 24, 2022 04:06 上午
五月 24, 2022 03:58 上午