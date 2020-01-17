中国GDP符合预期加之英镑走弱，FTSE创下半年高点

受黯淡的零售销售数据影响，英镑下跌；再加上中国GDP数据带来广泛的冒险情绪，令FTSE摸至半年高点。NMC位列涨幅榜榜首，而矿业股也大涨。

中国GDP符合预期利好冒险情绪

中国2019年经济增长率创下29年低点6.1%，低于2018年的6.6%。尽管2019年全年与美国的贸易纷争不断，该数据还是符合预期，并且事实上没有任何负面意外，令投资者松口气。GDP报告发布之前，美国与中国刚刚签署贸易协议。该协议或有助于控制制造业面临的风险。经济中的其它领域，比如银行业仍然有令人担心的迹象：金融风险仍在积聚。

零售销售数据发布后英镑下跌

黯淡的零售销售在时段内推低英镑，使其中断连续三天上涨并且最高反弹至1.3118的走势。英国整体经济处境险恶，除了惨淡的零售销售报告（月率下降0.6%，明显弱于增加0.6%的预期值），还有11月GDP意外萎缩、通胀创下三年低点。本周经济数据的“惨淡三连”，使得英国央行本月末降息的几率增加。而英镑的下跌反映了这种几率，但兑美元仍稳稳地守在心理大关1.30上方。

虽然产出下降，Rio Tinto的股价依然攀升

受中国GDP读数与公司四季度产出报告的提振，Rio Tinto股价上涨3.3%。四季度产出报告需要重点关注装船与产量。铁矿石装船季率增加1%，至8680万吨。但产量降至8360万吨，原因在于天气条件恶劣。虽然2019年面临挑战，Rio Tinto仍然看好2020年前景。受铁矿石价格增加36%的影响，Rio Tinto2019年全年股价上涨30%。