英国大选日揭幕，FTSE和英镑双走高

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/12 16:20:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
今天英国正处于紧张时刻，而市场似乎很从容。在选民走向投票站之际，FTSE上涨0.57%、英镑略有上扬。第一个指示性大选结果将在投票于晚上10:00左右结束时发布，那是基于选民离开投票站后即被要求做出的选票样本的复制品，即出口民调。但最终结果将在周五市场开盘前不久宣布。
继周初暴跌后，投机性买盘在今天早上推高JD Sports股价。广告公司WPP宣布回购3亿英镑股票，其股价同样上涨。FTSE反弹，但遭遇AB Foods和Hikma Pharmaceuticals股价下跌的拖累。

拉加德与欧元

拉加德（Christine Lagarde）将主持履新以来的首次欧洲央行会议，虽然据预测她不会对利率做出任何调整，但14:30的新闻发布会将受到密切关注，市场寻找她可能改变前任策略的迹象。
早盘欧元在下跌并且兑美元和英镑双双走弱。英镑在保守党干净利落赢得大选进而厘清脱欧进程的期待推动下走高。



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