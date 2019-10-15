脱欧谈判持续进行中，FTSE上涨、英镑回升





在脱欧持续谈判的背景下，FTSE正展现出鼓舞人心的信号，其中银行业领涨。英国与欧盟谈判官员间的对话完全称不上取得进展，但至少谈判仍在进行中，人们因此有着微弱的期待，英国首相本周将带回些什么，在10月19日最后期限之前及时呈给议会。英镑兑回升近0.5%，而英镑兑欧元上涨0.53%。亚洲股市涨跌互见，大部分股指收高，但中国的上证综指与恒生指数受近期疲弱的经济数据影响而承压下挫。本周晚些时候，中国将发布三季度GDP。据预测，GDP或持平或微微弱于二季度。这足以令市场如坐针毡。更糟糕的是，近期的数据指向经济持续放慢，而其中不仅有贸易战的原因，还有更深层次的国内问题。此时中国正在努力保持三十年的大部分时间里实现的扩张速度。中国经济增长放慢暗示未来几个季度对大宗商品的需求减弱，很可能构成大宗商品市场最深切的忧虑。在对中国经济数据的期待中，FTSE矿业股今天早上悉数出现下跌信号，与此同时油价已跌破60支撑大关。