脱欧谈判持续进行中，FTSE上涨、英镑回升

在脱欧持续谈判的背景下，FTSE正展现出鼓舞人心的信号，其中银行业领涨。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/10/15 18:27:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
在脱欧持续谈判的背景下，FTSE正展现出鼓舞人心的信号，其中银行业领涨。英国与欧盟谈判官员间的对话完全称不上取得进展，但至少谈判仍在进行中，人们因此有着微弱的期待，英国首相本周将带回些什么，在10月19日最后期限之前及时呈给议会。
英镑兑回升近0.5%，而英镑兑欧元上涨0.53%。
亚洲股市涨跌互见，大部分股指收高，但中国的上证综指与恒生指数受近期疲弱的经济数据影响而承压下挫。
本周晚些时候，中国将发布三季度GDP。据预测，GDP或持平或微微弱于二季度。这足以令市场如坐针毡。
更糟糕的是，近期的数据指向经济持续放慢，而其中不仅有贸易战的原因，还有更深层次的国内问题。此时中国正在努力保持三十年的大部分时间里实现的扩张速度。中国经济增长放慢暗示未来几个季度对大宗商品的需求减弱，很可能构成大宗商品市场最深切的忧虑。
在对中国经济数据的期待中，FTSE矿业股今天早上悉数出现下跌信号，与此同时油价已跌破60支撑大关。

相关主题：

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。