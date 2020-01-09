中美贸易协议前景、伊朗停火都利多FTSE





美国与伊朗似乎暂时离开冲突的危险边缘，FTSE今天早上走高。美国总统所持对抗性不那么强的基调帮助提振周三时段的美国市场，并且乐观的情绪延续到周四的亚洲与欧洲时段。美国首席贸易谈判代表刘鹤确认，下周将前往华盛顿签署阶段1中美贸易协议。美国与中国之间的关系取得进展，也对市场构成重大提振。

大型零售商苦苦挣扎但体量较小的零售商脱颖而出

圣诞假期已过，英国零售商计算假期销售情况后给出了清晰的读数。Tesco报告的整体销售略微上涨，只是因为在欧洲的销售增加抵消了在英国的较差业绩。由于销售低于预期，Marks & Spencer现在预测总利润率处于其指导区间的下轨，表现差于Tesco。John Lewis Partnership表示，随着营收的下降，或许停止支付奖金。家具连锁店Dunhelm在其财年的上半年实现销售增加5.6%，表现突出。Tesco的股价反弹2.75%、Marks & Spencer股价下挫10%，而Dunhelm股价上涨0.6%。

原油、黄金丧失动能





少了伊朗事件的助力，布伦特油价回到65-66区间，早上上涨0.5%。如果伊朗局势保持平静，美中下周签署贸易协议还有库存在中国本月晚些时候的农历新年到来之前增加可能一定程度上利多油价。黄金自周初创下的6年高点回撤，目前下跌0.8%。