英国重启计划有望公布，FTSE上扬

英国重启计划有望公布，FTSE上扬

2020/5/6 15:04:00

英国成为欧洲新冠病毒病例数最多的国家，但这一不光彩的“里程碑”并没有阻碍FTSE上涨。英国医院内发生的情况与市场上的乐观情绪这两者之间的脱节，主要原因在于投资者对企业与商店很快恢复运营的期待。随着快速重启经济活动的呼声愈发高涨，封锁正开始减弱。在英国进入为期三天的长周末假期之际，英国首相料披露一项重启计划。
这种期待可能解释投资者今天早上有所保留的原因。部分交投最活跃的个股，今天早上的成交量比往常少了约20%。ITV 和 Smith & Nephew在更新交易报告后股价上涨，两者的营收双双下降近7%。而在封锁开始前三到四周就提前预订的食品杂货快递集团Ocado，其二季度零售营收年率增加40%。

德国与欧洲央行的分歧
德国高等法院裁定，欧洲央行规模庞大的量化宽松计划超过了央行的权限。现在，危机正在深层次酝酿中。欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）今天对此裁定表示了不屑，承诺继续竭尽全力推升通胀。她还表示，欧洲最高法院此前说过量化宽松是合法的。欧元区综合采购经理人指数暴跌至13.6，远低于预示扩张的50读数。所以，提供某种形式的财力支持变得更加迫切。
如果德国与欧洲央行在未来三个月未能弥合分歧，最终可能造成德国退出欧洲央行的结局，欧洲央行可能因此退出历史舞台。在昨天上述裁定发布后，欧元业已下跌近95点子，今天早上再跌40点子。

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