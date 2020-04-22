欧洲缓慢重启，FTSE上扬

欧洲缓慢重启，FTSE上扬

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/22 15:18:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
周三早上，受到欧洲多地缓慢重启的提振，FTSE与大多数欧洲股指一样上涨。但良莠不齐的财报与政治消息可能令余下时间的走势变得变幻莫测。
欧洲领导人定于明天会晤，就如何帮助欧洲经济复苏进行磋商，但意大利总理的评论暗示，此次峰会可能无法达成任何清晰的金融协议。为帮助欧洲经济调头回暖所需要的财力支持数字将令人大跌眼镜，特别是如果意大利的银行UniCredit的预测准确的话。该行表示，欧元区GDP今年将下降13%。为了缓解新冠疫情的影响，该行为一季度拨备了9亿欧元贷款亏损。
FTSE的银行股不顾UniCredit的评论基本上扬，原因在于投资者认为，有了政府的高度支持，英国银行业的亏损要小得多。
营建材料集团CRH以3%的反弹幅度领涨，此前该公司报告一季度销售增加，虽然在3月中旬英国爆发了大流行病。设备租赁集团Ashtead 和 ITV的涨幅也名列前茅。

不完整的OPEC=供应泛滥无解
期待俄罗斯与沙特阿拉伯解决原油市场当前供应泛滥状况的投资者可能要经历漫长的等待，因为两者似乎都在等对方先减产。在OPEC+周二的电话会议上，俄罗斯与沙特双双缺席，只有较小的产油国在讨论可能在减产。油价现在已经暴跌两天，没有产油国的减产支持，这种趋势难以反转。

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