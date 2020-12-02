疫苗进展未能阻止FTSE走弱，关注美国ADP就业报告

华尔街创记录的华丽表现（标普500指数与纳斯达克100指数双双收于历史高点）并没有带动欧洲股市，后者今天早上反而可能跟随亚洲市场喜忧参半的情绪低开。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/2 14:03:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

华尔街创记录的华丽表现（标普500指数与纳斯达克100指数双双收于历史高点）并没有带动欧洲股市，后者今天早上反而可能跟随亚洲市场喜忧参半的情绪低开。

一群国会议员披露了9080亿美元的救援计划，重新燃起了对美国推出新的财政刺激计划的期望，美国时段的人气因此得到改善。但多数党领袖否决此计划则抽走了反弹的动力，美国期货在收盘后走低。市场一直在耐心等待更多的财政刺激计划落地，现在看来这种等待漫长无尽。

拜登称其不会撤销与中国达成的阶段一贸易协议，这样的评论也拖累市场乐观情绪。他的评论暗示，双方可能需要些时间才能恢复正常的关系。

疫苗批准

尽管开局不利，好消息还是很多。英国批准了辉瑞的新冠病毒疫苗，意味着疫苗将于下周开始快速布局。疫苗的进展一直是11月股市大涨背后的驱动因素，因为新冠病毒疫苗是保证经济增长快速回报疫情前水平最有效的途径。

德国零售销售

德国零售销售也是好消息之一。继9月上修为减少1.9%之后，10月月率增加2.6%，增幅高于预期。这份报告的激增发生在德国11月开始封锁之前，在前一时段稳健的制造业PMI数据发布之后。

欧元站上1.20后继续昂首阔步走高。

ADP就业数据

展望后市，焦点将放到美国ADP私营企业就业数据。预期值为11月新增47.5万人，前值为新增36.5万人。

如果数据强劲，可能利好周五的非农就业报告。

FTSE 图表

FTSE在受疫苗消息刺激反弹后继续在11月初以来6250-6500的水平通道内盘整，目前交投于通道的中轨。FTSE4小时图正在测试50期简单均线所在的6375，如果攻克，或许先后考验6350和6250。

如果守住50期均线，有可能上攻6500。



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