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新冠病毒忧虑盖过乐观零售额数据，富时指数走低

在美国股市隔夜表现疲软和亚洲股市小幅走高之后，欧洲股市开盘转跌。欧洲新冠肺炎病例急剧增加而各大央行本月按兵不动，随着市场消化本周动态，股指小幅推低。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/9/18 13:30:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
在美国股市隔夜表现疲软和亚洲股市小幅走高之后，欧洲股市开盘转跌。欧洲新冠肺炎病例急剧增加而各大央行本月按兵不动，随着市场消化本周动态，股指小幅推低。

由于第二轮封锁担忧盖过乐观零售数据，富时指数表现落后于其他欧洲股指。每天新增新冠肺炎病例数字持续攀升，卫生部长已拒绝排除第二次全国封锁的可能性。其言论的背景为：政府的测试和追踪系统“几乎不起作用”，而现在有将近1100万人面临更为严厉的封锁措施。航空公司、旅游股和零售商都面临压力。

英国零售销售连续第四个月上涨，8月+0.8%，低于7月的3.6%涨幅，但高于预期的+0.7%。英国人的新宠-DIY在8月继续受到青睐，DIY和家庭用品的支出强劲增长，抵消了服装销售的低迷，凸显出高街零售商当前所面临的困境。

油价本周飙升
本周，油价出现了一定程度的波动。库存减少、“萨利飓风”导致停产，然后开工及需求担忧共同影响了价格走势。西德州原油（WTI）本周有望斩获逾10%涨幅，布伦特原油上涨将超过9%。在欧佩克对非成员国采取严厉措施后，油价迎来新一轮走高。欧佩克于其在线会议上敦促成员国同意减产。

美国消费者信心
接下来的经济数据日程相当平淡，预计美国9月消费者信心指数将自74.1升至75。在昨天美国一系列令人失望的数据出炉之后，今天可能会听到一些令人宽慰的好消息。鉴于离国会同意额外救助方案还有相当长一段距离，若出现消费者信心下滑迹象，或给市场情绪带来负面影响。


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