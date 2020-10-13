FTSE跟随美股稳健上扬

FTSE追随美股的步伐稳健上扬。由于对激烈的美国大选的关切减弱，加上大型科技股飚升，美国股指大幅涨，收盘价逼近历史高点。乐观的中国贸易数据与良莠不齐的英国就业报告也助力FTSE走高。

中国继续复苏之路

亚洲时段乐观的中国贸易数据正帮助投资者忽略美国国会未能就财政刺激政策达成一致的事实。随着各国经济活动重启，中国9月出口连续第四个月增加，增幅高达9.9%；进口攀升13.2%。对于这两个数字，分析师之前的预测值分别为增加10%和略微增加0.4%。在全球经济活动重启之际，中国明显在延续经济复苏之路。

英国就业数据不明朗

英国就业数据发出的信号不明朗。截至8月的三个月，失业率小幅上升至4.5%；7月读数上修为4.3%。但时间更近的失业金申请人数增幅明显低于预期的7.88万人，为2.8万人，令人大跌眼镜。我们本来以为，随着公司在休假制度中支付的成本增加，该数据开始反映脱离休假制度的人群。市场依然广泛预测，英国失业人口年内将激增，特别是此时英国的“就业支援计划”远不如“就业保留计划”慷慨，再加英国在接下来几周可能有大量地区将收紧封锁举措。

强生中断疫苗测试

由于受试者出现不明原因的病况，强生（Johnson & Johnson）暂停了对新冠病毒疫苗的试验进程。该消息约束了冒险情绪。一个独立的安全监测委员会将对数据展开审查和评估。在大规模的疫苗试验中出现类似中断被视为正常，期待可以像阿斯利康（AstraZeneca）那样快速恢复。在开发新冠病毒疫苗株方面，强生一直走在前面。考虑到疫苗的问世是成长回到疫情前水平最可靠的途径，市场对疫苗的进展与消息异常敏感。

拜登胜出则刺激政策落地？

民调显示，拜登现在领先10个点。这减轻了围绕着大选的不确定性，而股市在11月和12月的预期波动性也显著降低。市场憎恨不确定性，任何可以消除不确定性的事情都被视为利好冒险情绪。

冒险交易延续到欧洲市场，风险较高的股市受到青睐。投资者乐观地认为，美国大型财政刺激计划有望在大选后落地。市场异常期待拜登胜出，因为民主党曾表现出对大规模

“抗疫纾困”计划的支持立场。市场已然接受大选前可能不会有刺激政策出台的想法， 但政策将值得期待。