FTSE跟随美股稳健上扬

由于对激烈的美国大选的关切减弱，加上大型科技股飚升，美国股指大幅涨，收盘价逼近历史高点。乐观的中国贸易数据与良莠不齐的英国就业报告也在其中发挥作用。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/10/13 13:55:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

FTSE追随美股的步伐稳健上扬。由于对激烈的美国大选的关切减弱，加上大型科技股飚升，美国股指大幅涨，收盘价逼近历史高点。乐观的中国贸易数据与良莠不齐的英国就业报告也助力FTSE走高。

中国继续复苏之路

亚洲时段乐观的中国贸易数据正帮助投资者忽略美国国会未能就财政刺激政策达成一致的事实。随着各国经济活动重启，中国9月出口连续第四个月增加，增幅高达9.9%；进口攀升13.2%。对于这两个数字，分析师之前的预测值分别为增加10%和略微增加0.4%。在全球经济活动重启之际，中国明显在延续经济复苏之路。

英国就业数据不明朗

英国就业数据发出的信号不明朗。截至8月的三个月，失业率小幅上升至4.5%；7月读数上修为4.3%。但时间更近的失业金申请人数增幅明显低于预期的7.88万人，为2.8万人，令人大跌眼镜。我们本来以为，随着公司在休假制度中支付的成本增加，该数据开始反映脱离休假制度的人群。市场依然广泛预测，英国失业人口年内将激增，特别是此时英国的“就业支援计划”远不如“就业保留计划”慷慨，再加英国在接下来几周可能有大量地区将收紧封锁举措。

强生中断疫苗测试

由于受试者出现不明原因的病况，强生（Johnson & Johnson）暂停了对新冠病毒疫苗的试验进程。该消息约束了冒险情绪。一个独立的安全监测委员会将对数据展开审查和评估。在大规模的疫苗试验中出现类似中断被视为正常，期待可以像阿斯利康（AstraZeneca）那样快速恢复。在开发新冠病毒疫苗株方面，强生一直走在前面。考虑到疫苗的问世是成长回到疫情前水平最可靠的途径，市场对疫苗的进展与消息异常敏感。

拜登胜出则刺激政策落地？

民调显示，拜登现在领先10个点。这减轻了围绕着大选的不确定性，而股市在11月和12月的预期波动性也显著降低。市场憎恨不确定性，任何可以消除不确定性的事情都被视为利好冒险情绪。

冒险交易延续到欧洲市场，风险较高的股市受到青睐。投资者乐观地认为，美国大型财政刺激计划有望在大选后落地。市场异常期待拜登胜出，因为民主党曾表现出对大规模

“抗疫纾困”计划的支持立场。市场已然接受大选前可能不会有刺激政策出台的想法， 但政策将值得期待。


相关主题： 富时 100 指数

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

股指聚焦：FTSE优势完好，关注市场情绪的变化- 嘉盛官网
Matt Weller CFA, CMT
三月 1, 2022 05:23 上午
    股指聚焦：FTSE 100收于近两年最高点- 嘉盛集团官网
    Matt Weller CFA, CMT
    一月 19, 2022 02:45 上午
      油价和FTSE走高
      Fiona Cincotta
      五月 10, 2021 02:23 上午
        重点关注两种交易：英镑/美元和富时指数
        Fiona Cincotta
        五月 6, 2021 02:46 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。