富时指数跟随美国股市走高

富时指数跟随昨天强劲收盘的美国股市走高，在特斯拉股价非季节性上涨的推动下，纳指飙升至创纪录高点。

对新冠病毒蔓延的担忧仍让投资者们保持警惕，但由于中方执行了相当严格的隔离措施，市场所受影响可能比最初担心的要小一些。亚洲股市隔夜交投小幅上扬，上海和香港股市双双收高。

伦敦方面，包装公司Smurfit Kappa领涨富时，此前该公司财报显示全年营收增长，股息增加。另一方面，富士指数烟草公司Imperial Brand股价跌幅超过5%，此前该公司预测，由于美国监管机构对其电子烟产品的禁令，下季度利润将会下降。

欧佩克纠结减产，油价上涨

沙特阿拉伯正敦促欧佩克+成员国努力削减石油产量，以消抵油价下跌的影响，但遭到俄罗斯的坚决抵制。欧佩克+成员国在下月维也纳会议前召开了一次紧急会议，这表明油产国对新冠病毒影响十分担忧。尽管俄罗斯仍拒绝同步减产，但石油市场已开始为最终减产做准备，布伦特原油价格上涨了3.15%。