财报将要密集出炉，FTSE的关注点回到英国

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/1/28 16:04:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

业务以英国国内为主的个股正在引领FTSE周二上涨，与金属股、矿业股、与中国业务往来密切的个股的跌势相抵消。

在英国，投资者关注周四将要密集出炉的企业财报，包括Diageo、Royal Dutch Shell、Unilever和BT Group。

烈酒酿造商Diageo据预测财报相当强劲，但可能显示一定程度受到美国于10月推出的纯麦威士忌关税的冲击。该公司20%的销量来自亚洲，其旗下的混合威士忌Jonnie Walker等特别受亚洲市场的欢迎。所以，该公司是否在其未来半年展望中提到疫情一事值得关注。

美国财报季不能对疫情避而不谈

周二晚些时候，2019年两大表现最好的科技股苹果与超微电子将双双发布财报。据预测数字可能创下历史高点，但也必须面对疫情问题。苹果在中国武汉市拥有两家工厂，目前因为疫情的爆发而关闭。另有69家工厂坐落于苏州，目前并未关闭但将春节假期延迟了一周。超微电子受到的影响不如苹果直接，但和所有科技公司一样，与中国市场有着切不断的业务联系。

布伦特原油的价格同样受到疫情的左右，隔夜上涨，今天早盘又回落到58下方，目前上涨0.89%。


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